Сенатор Пушков: США одобрят переговоры только в случае обрушения фронта ВСУ

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вопреки домыслам о готовности Запада к переговорам, о каких-либо обсуждениях речи не идет. Так сенатор в Telegram-канале прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о планах контрнаступления Киева в 2025 году.

В воскресенье, 5 мая, Салливан заявил, что военная помощь США может помочь Украине начать новое контрнаступление в 2025 году. По его словам, Украина в следующем году будет стремиться «двигаться вперед, чтобы вернуть территорию, которую русские у нее отобрали».

Как отметил Пушков, данный план США носит предвыборный характер и должен создать впечатление о наличии у президента США Джо Байдена стратегии на Украине, которая должна увенчаться успехом в 2025 году. Кроме того, по его словам, США могут одобрить переговоры только в случае полного обрушения фронта Вооруженных сил Украины и катастрофического положения Киева.

Сенатор также подчеркнул, что план Вашингтона не учитывает растущую мощь российских вооруженных сил, что противоречит ходу военных действий. «И последнее: в 2025-м Байдена может уже не быть в Белом доме. И тогда многое изменится», — заявил он.