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06:01, 6 мая 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о неожиданном последствии проблем с зубами

Врач Шаргородский: проблемы с зубами провоцируют заболевания суставов

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников и стоматолог, челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредили россиян о неожиданном последствии проблем с зубами. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалисты рассказали, что проблемы с зубами могут спровоцировать заболевания суставов. «Продукты жизнедеятельности микробов во рту, попадая в кровь, разрушают суставы», — заявил Шаргородский. Мясников также добавил, что микробы и бактерии из полости рта могут нанести вред, не только суставам, но и органам.

Кроме того, врачи отметили, что скопление микробов во рту и попадание их в кровь может приводить к сердечным болезням. «Недаром же, когда человека ведут на операцию, прежде ему говорят: "Принесите справку от стоматолога, что у вас санирован рот"», — подчеркнул Шаргородский.

Ранее Мясников раскрыл «парадоксальную» причину зубной боли. По его словам, в некоторых случаях прием бисфосфонатов — препаратов, которые повышают минеральную плотность костной ткани и назначаются для лечения остеопороза, — может вызвать некроз верхнечелюстного сустава.

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      Олег Давыдов
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