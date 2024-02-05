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17:56, 5 февраля 2024Экономика

В Турции ускорилась инфляция

TUIK: инфляция в Турции в январе ускорилась до 64,86 процента

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

В январе инфляция в Турции ускорилась до 6,7 процента. Об этом со ссылкой на данные Бюро статистики Турции (TUIK) пишет РИА Новости.

В декабре 2023 года рост цен в месячном выражении составлял 2,93 процента. Годовой показатель по итогам января 2024-го также вырос — до 64,86 процента.

В то же время неофициальная группа экономистов ENAG заявила, что индекс потребительских цен в январе вырос на 9,38 процента. Годовая инфляция, по подсчетам экспертов, в прошлом месяце составила 129,11 процента.

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Инфляция в Турции по итогам декабря 2023-го увеличилась до 64,77 процента в годовом выражении по сравнению с 61,98 процента в ноябре. При этом местные потребители оценили годовую инфляцию в 96 процентов — в 1,5 раза выше официальных данных о росте потребительских цен.

Новый глава Центрального банка страны Фатих Карахан ранее заявил, что регулятор намерен продолжить борьбу с ростом цен. «Мы определенно не допустим ухудшения инфляционных прогнозов», — пообещал он.

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