Европейский центробанк снизил ставки после долгого перерыва

ЕЦБ впервые снизил базовую процентную ставку, державшуюся с сентября 2023 года

Европейский центробанк объявил о первом за девять месяцев изменении ставок. Шаг их снижения, как и ожидали аналитики, составил 25 базисных пунктов, пишет Bloomberg.

Базовая ставка, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии будут уменьшены до 4,25, 4,5 и 3,75 процента соответственно. Их снижение регулятор осуществил после долгого перерыва — впервые с 2019 года.

ЕЦБ повысил показатели до рекордных уровней в сентябре 2023 года и с тех пор удерживал их в рамках борьбы с инфляцией, целью которой является приведение уровня роста цен к среднесрочной цели в два процента.

По словам экономиста Дэвида Пауэлла, теперь «битва перешла к тому, что произойдет в июле» — «ястребы» в ЕЦБ стремятся не допустить нового снижения ставок. Отталкиваясь от слов главы Центробанка Кристин Лагард о том, что дальнейшие шаги в этом направлении не гарантированы и решения будут приниматься с учетом поступления новой информации, эксперт отметил, что вероятно она склоняется к тому, чтобы пропустить сокращение в следующем месяце и ждать данных о прибыли и зарплатах, которые будут опубликованы в сентябре.