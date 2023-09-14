Европейский Центробанк неожиданно повысил ставку до рекорда

ЕЦБ неожиданно повысил базовую процентную ставку до 4,5 % годовых

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) неожиданно повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до рекордных 4,5 процента годовых. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

Нынешний уровень ставки стал историческим максимумом. Указывается, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии будут увеличены до 4,5, 4,75 и 4 процента соответственно. Изменения вступят в силу с 20 сентября.

Кроме того, аналитики в связи с растущим воздействием ужесточения монетарной политики на внутренний спрос и ухудшением условий международной торговли значительно снизили свои прогнозы экономического роста. Теперь они ожидают, что экономика еврозоны вырастет на 0,7 процента в 2023 году, на 1,0 процента в 2024 году и на 1,5 процента в 2025-м.

Еще в начале августа агентство Bloomberg предупреждало, что дальнейшее повышение ставки ЕЦБ может привести к риску рецессии для экономики еврозоны. При таком сценарии спад в 2024 году составит 3,8 процента от ВВП стран блока.