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12:17, 7 августа 2023Экономика

Европу предупредили о падении экономики

Bloomberg предупредил о снижении ВВП еврозоны на 3,8 % из-за действий ЕЦБ

Фото: Michael Probst / AP

Дальнейшее повышение ключевой ставки Европейским Центробанком может привести к риску рецессии для экономики еврозоны. При таком сценарии спад в 2024 году составит 3,8 процента от валового продукта региона, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Самый негативный сценарий предполагает спад экономики еврозоны на 5 процентов. Это произойдет в случае одновременного повышения ключевой ставки и отмены мер господдержки для различных отраслей экономики на фоне колебаний биржевых цен на энергоносители. По словам старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Грегори Клэйса, в ближайшие 12 месяцев экономика еврозоны прочувствует максимальный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики вкупе с сокращением государственных расходов со стороны правительств стран еврозоны.

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В конце июля руководство ЕЦБ подняло три ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта. Базовая ставка по кредитам была увеличена с 4 до 4,25 процента годовых, ставка по депозитам — до 3,75 процента, по краткосрочным кредитам — до 4,5 процента. Таким образом европейский регулятор продолжил придерживаться курса на ужесточение ДКП для смягчения последствий высокой инфляции в регионе.

Ранее Reuters со ссылкой на обновленный прогноз Бундесбанка сообщил, что с усилением кризиса также может столкнуться Германия. Согласно новой оценке местного регулятора, ВВП ФРГ к концу этого года рискует упасть на 0,3 процента в сравнении с прошлогодним показателем. Спад будет происходить на фоне снижения покупательской способности граждан вкупе с сохраняющейся высокой инфляцией.

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    Анатолий Акулов
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