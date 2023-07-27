Европейский Центробанк повысил ключевую ставку в девятый раз подряд

ЕЦБ поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 4,25 процента годовых

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора. Текущее повышение ставки стало девятым подряд.

Базовая ставка по кредитам увеличена с 4 до 4,25 процента годовых, ставка по депозитам — до 3,75 процента, по краткосрочным кредитам — до 4,5 процента. Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков.

Несмотря на то, что некоторые показатели демонстрируют признаки ослабления, базовая инфляция в целом остается высокой, указано в пресс-релизе. По прогнозам регулятора, в 2023 году инфляция в Евросоюзе достигнет 5,1 процента, а затем снизится до 3 процентов в 2024 году и 2,3 процента в 2025 году. Целевым уровнем является планка в 2 процента.

Отсутствие ориентиров для следующего решения, которое намечено на сентябрь, означает, что ЕЦБ может повысить ставку еще раз или сохранить ее в зависимости от достижения целей по снижению роста инфляции, считают аналитики. Эксперты прогнозируют, что на заседании 14 сентября регулятор вновь поднимет ставку на 25 базисных пунктов.

Банк России 21 июля поднял ключевую ставку впервые с сентября 2022 года — показатель увеличен с 7,5 до 8,5 процента годовых. Регулятор объяснил решение стремлением сдержать продолжающийся рост цен. На фоне устойчивого инфляционного давления Центробанк не исключил дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.