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16:35, 17 июля 2023Экономика

Крупнейшей экономике Европы предрекли усиление кризиса

Бундесбанк: экономика Германии может сократиться более чем на 0,3% к концу 2023 года

Фото: Florian Wehde / Unsplash

По итогам 2023 года крупнейшая экономика еврозоны может сократиться более чем на 0,3 процента в сравнении с прошлогодним показателем. На возможное усиление спада может оказать влияние в том числе сохраняющаяся высокая инфляция в Германии, сообщает Reuters со ссылкой на обновленный прогноз Бундесбанка.

Из-за негативных последствий высокой инфляции покупательская способность граждан продолжает снижаться, уточнил президент регулятора Йоахим Нагель. Ухудшение показателя привело к пересмотру июньского прогноза организации, который подразумевал спад ВВП на 0,3 процента к концу декабря. «Восстановление экономики в оставшуюся часть года может оказаться несколько более робким, чем ожидалось в июньских прогнозах», — пришли к выводу в Бундесбанке.

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Однако в следующие несколько лет ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Как ожидается, в 2024-м ВВП Германии вырастет на 1,2 процента, а по итогам 2025-го — на 1,3 процента. На увеличение темпов экономического роста повлияют несколько ключевых факторов, включая значительный рост заработной платы, усиление устойчивости местного рынка труда и укрепление курса евро, которое положительно скажется на положении дел ведущих местных экспертов.

Ранее сообщалось, что по итогам мая 2023 года обрабатывающая промышленность Германии попала в затруднительное положение. Объемы производства в этом секторе снизились на 0,2 процента в сравнении с апрельским показателем, а за весну увеличились лишь на ту же величину. Спад был также зафиксирован в других энергоемких отраслях на фоне снижения внутреннего и зарубежного спроса.

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    Анатолий Акулов
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