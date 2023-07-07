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15:09, 7 июля 2023Экономика

Крупнейшая экономика Европы оказалась в тяжелом положении

IMK: промышленный сектор экономики Германии оказался в тяжелом положении

Фото: Christian Mang / Reuters

По итогам мая 2023 года обрабатывающая промышленность крупнейшей экономики Европы — Германии — попала в тяжелое положение. Объемы производства в этом секторе снизились на 0,2 процента, а за весну — увеличились лишь на ту же величину, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В мае также заметно сократилось производство электроэнергии, упав на 7 процентов в сравнении с апрельским показателем. В энергоемкой фармацевтической отрасли спад оказался еще большим (-13,1 процента). Несмотря на это, ведомство ожидает «стабилизации и умеренного восстановления» объемов производства обрабатывающей промышленности после весеннего кризиса.

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Научный директор Института макроэкономики и экономических исследований (IMK) Фонда Ханса Беклера Себастьян Дуллиен, напротив, не увидел признаков оживления в отрасли. С начала 2022 года сектор стал производить заметно меньше продукции, чем до пандемии. В обозримом будущем полномасштабного восстановления производства не предвидится. На этом фоне по итогам 2023 года спад ВВП Германии может составить 0,5 процента.

Ранее о вероятной стагнации крупнейшей экономики Европы предупреждал президент Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм. К концу декабря околонулевые темпы роста ВВП ФРГ, как ожидается, будут заметно отставать от уровня мировой экономики (предположительно +2,7 процента).

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    Анатолий Акулов
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