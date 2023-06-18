Экономике Германии предрекли стагнацию до конца года

Президент BDI Руссвурм заявил о риске стагнации для экономики ФРГ до конца 2023 года

Президент Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что экономике ФРГ грозит стагнация. Об этом он рассказал в беседе с агентством Bloomberg.

Руссвурм заявил о риске стагнации для экономики Германии, что приведет к нулевому росту объема валового внутреннего продукта (ВВП). По итогам 2023 года, по этому показателю страна будет значительно отставать от уровня мировой экономики. Хотя ранее предполагалось, что экономика Германии покажет незначительные темпы роста.

«Мы [руководство BDI] только что понизили наш прогноз роста для Германии до 0 процентов. Ожидается, что мировая экономика вырастет на 2,7 процента — это показывает, что мы отстаем», — объяснил Руссвурм.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о буме в экономике Восточной Германии. «На самом деле, вряд ли существует какая-либо технология будущего, вряд ли есть какая-нибудь развивающаяся отрасль, которая уже не чувствует себя здесь, в Восточной Германии, как дома, или которая ищет новое место [для развития бизнеса]», — подчеркнул он.