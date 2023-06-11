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17:11, 11 июня 2023Экономика

Шольц заявил о буме в экономике Восточной Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что экономика Восточной Германии находится на подъеме

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Экономику Восточной Германии сочли находящейся на подъеме. Соответствующую позицию высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом Восточногерманского экономического форума, пишет агентство DPA.

Шольц отметил, что крупнейшая экономика Европы может стать двигателем экономического роста. «Экономика Восточной Германии переживает бум. На самом деле, вряд ли существует какая-либо технология будущего, вряд ли есть какая-нибудь развивающаяся отрасль, которая уже не чувствует себя здесь, в Восточной Германии, как дома, или которая ищет новое место [для развития бизнеса]», — убежден политик.

На Восточногерманском экономическом форуме, который проходит в общине Бад-Заров приблизительно в 50 километрах от Берлина с 11 по 13 июня, представители политики, бизнеса, науки и общества обсудят вопросы экономики, касающиеся условий для промышленных компаний, нехватки квалифицированных рабочих, глобальной конкуренции и энергоснабжения. Шольц собирается выступить там в вечер воскресенья.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2023 года экономика зоны евро официально вошла в рецессию — ВВП сократился на 0,1 процента после снижения в предыдущем квартале. Согласно данным европейского статистического агентства Eurostat, в Германии в первом квартале показатель уменьшился на 0,3 процента.

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    Полина Кислицына
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