Глава Европейского ЦБ отказалась гарантировать снижение ставок

Лагард заявила об отсутствии плана смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ

Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард отказалась брать на себя обязательства по дальнейшему снижению ставок после первого шага, который, как ожидается, регулятор сделает в июне 2024 года. Об этом пишет Bloomberg.

«Наши решения должны будут оставаться зависимыми от данных и приниматься на каждом заседании. Мы будем реагировать на новую информацию по мере ее поступления», — сказала председатель ЕЦБ.

Как отмечается в материале, поскольку сроки первого сокращения базовой ставки, удерживающейся полгода на рекордном уровне в 4,5 процента, становятся все более ясными, обсуждение сместилось к вопросу о темпах ее дальнейшего снижения. В связи с этим некоторые европейские чиновники высказываются о возможности продолжения смягчения денежно-кредитной политики. В частности, глава греческого ЦБ Яннис Стурнарас говорил о том, что ряд шагов может быть сделан в этом году в соответствии с ожиданиями инвесторов.

Ранее член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что регулятору следует набраться терпения в вопросе снижения ставок, поскольку на фоне ослабления финансовых условий, напряженности в Красном море и ряда других факторов, «инфляция может вспыхнуть снова».