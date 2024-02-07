Европейские банки предостерегли от снижения ставок

ЕЦБ: перед снижением стоимости кредитов нужно набраться терпения

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует набраться терпения, прежде чем снижать стоимость кредитов. Об этом в интервью Financial Times заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, ее цитирует Bloomberg.

По словам представителя регулятора, корректировать денежно-кредитную политику (ДКП) и снижать стоимость кредитования в ближайшее время не стоит из-за высокой инфляции в сфере услуг, ослабления финансовых условий и напряженности в Красном море, которая вызывает опасения насчет сбоев в цепочке поставок.

«Мы должны быть терпеливыми и осторожными, как мы знаем из исторического опыта, инфляция может вспыхнуть снова», — предостерегла она.

Эксперты ЕЦБ ожидают дополнительных данных, чтобы понять, позволят ли им изменения в инфляции и зарплатах начать снижать ставки. Ряд аналитиков делают ставку на то, что снижение ставок начнется уже в апреле, а официальные лица ждут подобного шага от регулятора в начале лета. По мнению Шнабель, пик инфляции, вероятно, пройден, однако в смягчении ДКП стоит быть осторожными и «действовать маленькими шагами».

По мнению аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), напряженная обстановка в Красном море из-за обстрелов торговых судов йеменскими повстанцами-хуситами из военизированной группировки «Ансар Аллах» может привести к значительному ускорению инфляции в Европе. На фоне продолжения боевых действий в акватории тарифы на морские перевозки за последнее время выросли на 100 процентов. Это обстоятельство может привести к резкому подорожанию импортируемых товаров.