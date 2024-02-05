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18:40, 5 февраля 2024Экономика

Европейцев предупредили о резком росте цен из-за кризиса в Красном море

ОЭСР: импортируемая инфляция в Европе может ускориться на 5 процентных пунктов

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Сохранение напряженной ситуации в Красном море из-за обстрелов торговых судов йеменскими повстанцами-хуситами из военизированной группировки «Ансар Алла» может привести к значительному ускорению инфляции в Европе. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

На фоне продолжения боевых действий в акватории тарифы на морские перевозки за последнее время выросли на 100 процентов. Это обстоятельство может привести к ускорению импортируемой инфляции (инфляция, которая возникает в связи с повышением цен на импортные товары и услуги) в 38 странах-участницах ОЭСР на 5 процентных пунктов в 2024 году и еще на 0,4 пункта в 2025-м при условии сохранения геополитической напряженности в ближневосточном регионе.

Увеличение логистических расходов во многом связано с необходимостью судоходных компаний находить альтернативные Суэцкому каналу маршруты. Одним из таких вариантов стал обход Африканского континента через Мыс Доброй Надежды. В результате суммарное время в пути увеличилось в среднем на 30-50 процентов. Это может привести к росту конечных цен на доставляемые морским путем товары, считают эксперты.

Ранее аналитики агентства S&P Global назвали Великобританию самой пострадавшей от эскалации конфликта на Ближнем Востоке экономикой Европы. По их данным, каждый восьмой британский производитель товаров столкнулся с проблемами с поставками из-за перебоев в судоходстве в Красном море.

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      Анатолий Акулов
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