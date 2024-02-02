Названа самая пострадавшая из-за атак хуситов экономика Европы

Британия стала самой пострадавшей экономикой Европы из-за кризиса в Красном море

В Великобритании каждый восьмой производитель товаров столкнулся с проблемами с поставками, вызванными кризисом в Красном море на фоне атак йеменских хуситов на корабли. Самую пострадавшую от эскалации конфликта на Ближнем Востоке экономику Европы назвали аналитики агентства S&P Global, сообщает РИА Новости.

«Январские данные говорят лишь об умеренном влиянии перебоев в судоходстве в Красном море как на цепочки поставок, так и на цены, хотя в некоторых странах — особенно в Великобритании — наблюдается несколько более существенный эффект, чем в других», — говорится в материалах компании. У 12 процентов компаний в этой стране сроки доставки грузов увеличились.

Чуть меньший эффект кризиса ощутил на себе бизнес Греции — 9 процентов. Во Франции и Германии по 8 процентов предпринимателей заявили, что испытывают сложности из-за эскалации конфликта.

Ранее стало известно, что количество российских кораблей, проходящих через Суэцкий канал, немного снизилось по сравнению с декабрем, однако оно все еще примерно на 20 процентов выше, чем в среднем в 2023 году. По мнению нефтетрейдера Ади Имсировича, Россия сталкивается с меньшими рисками атак на суда, и в этом ей помог теневой флот, перевозящий подпадающее под санкции G7 топливо. Такие корабли арендуются компаниями, не имеющими связи с западными странами, а значит, у них меньше шансов стать мишенью атак, объяснил эксперт.