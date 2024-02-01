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15:13, 1 февраля 2024Экономика

Теневой флот помог России с перевозкой нефти в Красном море

Reuters: российские нефтяные танкеры в Красном море подвергаются меньшим рискам

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Танкеры, перевозящие российскую нефть через Красное море, подвергаются меньшим рискам, чем другие суда, и их трафик снизился незначительно. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa пишет Reuters.

Количество российских кораблей, проходящих через Суэцкий канал, немного снизилось по сравнению с декабрем, однако оно все еще примерно на 20 процентов выше, чем в среднем в 2023 году. При этом в целом судоходство в регионе столкнулось с масштабными сбоями на фоне атак йеменских хуситов. В частности, поставки дизельного топлива и авиакеросина из Азии и Ближнего Востока в Европу практически прекратились.

По мнению нефтетрейдери Ади Имсировича, России в этом помог теневой флот, перевозящий подпадающее под санкции G7 топливо. Такие суда арендуются компаниями, не имеющими связи с западными странами, а значит, у них меньше шансов стать мишенью атак, объяснил он. Хуситы заявили, что нападают на корабли, связанные с Израилем, США или Великобританией, напомнило Reuters.

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Аналитик Vortexa Мэри Мелтон, рассказала, что многие суда, перевозящие российские грузы, сообщают, что они не привязаны к Израилю, посредством передачи сигналов автоматических систем идентификации, которые используются для передачи информации о местоположении и пункте назначения корабля. По ее мнению, атака на танкер, перевозивший топливо из России, произошла на прошлой неделе потому, что именно он имел связи с британскими и американскими компаниями, однако для других кораблей такого риска нет.

27 января танкер одного из крупнейших трейдеров Trafigura, Marlin Luanda, загорелся после обстрела хуситов в Красном море. Судно шло под флагом Маршалловых островов из Греции в Сингапур. В компании заявили, что танкер перевозил нафту российского происхождения — нефтепродукт, используемый для производства пластмасс и бензина — купленную по цене ниже ценового потолка.

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