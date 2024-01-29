Влияние эскалации в Красном море на нефтерынок оценили

Глава REG Макнелли: нефть может подорожать из-за эскалации в Красном море

Биржевые цены на нефть эталонной североморской марки нефти Brent могут вырасти на несколько долларов за баррель после атаки хуситов по танкеру с нефтепродуктами российского происхождения в Красном море. Об этом заявил глава компании Rapidan Energy Group (REG) Боб Макнелли. Его слова приводит Bloomberg.

Эксперт счел атаку йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Аллах» по танкеру «существенным шагом вверх по лестнице эскалации». Эскалация в Красном море может негативно повлиять на мировые сырьевые котировки из-за значительного увеличения рисков перевозок в проблемной акватории.

О нападении хуситов на танкер одного из крупнейших трейдеров Trafigura стало известно 27 января. В оказании помощи приняли участие другие корабли. Уточнялось, что в результате обстрела и пожара никто из членов экипажа не пострадал.

В самой компании заявили, что атакованное судно Marlin Luanda перевозило нефтепродукты российского происхождения. На фоне эскалации в Красном море стоимость перевозок нефти в ходе торгов на Балтийской бирже в Лондоне ближе к концу января превысила отметку в 100 тысяч долларов.