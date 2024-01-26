Стоимость перевозки нефти по морю взлетела

Перевозка нефти танкерами подорожала до $100 тыс. из-за конфликта в Красном море

Стоимость морских перевозок нефти взлетела из-за нападений йеменских хуситов. Об этом со ссылкой на данные Балтийской биржи в Лондоне сообщает Bloomberg.

Из-за конфликта в Красном море аренда нефтяного танкера для доставки продуктов переработки с Ближнего Востока в Японию подорожала на три процента, до отметки в 101 тысячу долларов в день. Это новый рекорд для морских перевозок со времен пандемии, когда из-за перенасыщения рынка трейдеры стали хранить нефть на судах.

Необходимость огибать Африканский континент, минуя Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал, приводит к тому, что судам приходится преодолевать большие расстояния. По данным площадки, танкеры в зависимости от их размера зарабатывают от 97 до 117 тысяч долларов в день на транзите нефти с Ближнего Востока в Европу.

По данным участников рынка, из-за нападений повстанцев могут значительно вырасти сроки доставки энергоресурсов. Партии сжиженного газа из Катара в Великобританию в обход Африканского континента будут везти около 27 дней, что приведет к увеличению цен.

Атаки хуситов вынудили более 500 контейнеровозов пересмотреть маршруты доставки грузов. Суда перевозили различные категории продукции — от одежды и игрушек до автомобильных запчастей. В результате массового изменения маршрутов время в пути увеличится в среднем на две недели, что может привести к увеличению конечной стоимости доставляемых видов продукции, пришли к выводу аналитики Bloomberg.

По словам лидера группировки хуситов «Ансар Аллах» Абдул-Малика аль-Хуси, движение не прекратит нападения до тех пор, пока в сектор Газа не прибудет гуманитарная помощь. Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа объявил, что повстанческие силы заставили отступить из пролива американские торговые суда.