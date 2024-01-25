Лидер хуситов назвал условия прекращения атак в Красном море

Лидер хуситов аль-Хуси: Йемен требует прибытия гуманитарной помощи в Газу

Йемен не прекратит атаки в Красном море до тех пор, пока гуманитарная помощь не прибудет в сектор Газа, включая продовольствие и медикаменты. Об этом заявил лидер группировки хуситов «Ансар Аллах» Абдул-Малик аль-Хуси, передает Reuters.

Он также добавил, что с ноября прошлого года шиитские ополченцы применили более 50 ракет и 200 беспилотников в регионе Красного моря.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что ополченцы совершили прямое попадение в военный корабль США в Аденском заливе.