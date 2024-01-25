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09:02, 25 января 2024Мир

Хуситы заявили о прямом попадании в военный корабль США

Движение хуситов «Ансар Аллах» заявило о прямом попадании в военный корабль США

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о прямом попадании в военный корабль США в Аденском заливе. Об этом завил военный представитель хуситов Яхья Сариа на странице в X.

«Сегодня произошло столкновение с рядом американских эсминцев и военных кораблей в Аденском и Баб-эль-Мандебском заливах, когда эти корабли обеспечивали защиту двух американских коммерческих кораблей. Итоги столкновения: прямое попадание в американский военный корабль, принуждение двух американских торговых судов к отступлению и возвращению», — сказал он.

Он отметил, что в столкновениях, продолжавшихся более двух часов, вооруженные силы Йемена применили ряд баллистических ракет.

22 января Сариа сообщил, что хуситы атаковали американский военный грузовой корабль Ocean Jazz, по которому был нанесен удар противокорабельными ракетами в Аденском заливе.

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      Семен Александров
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