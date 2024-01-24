Раскрыто влияние кризиса в Красном море на контейнерные перевозки

Flexport: более 500 контейнеровозов изменили маршруты из-за обстрелов хуситов

За последнее время более 500 контейнеровозов изменили маршруты доставки грузов из-за кризиса в Красном море, вызванного участившимися случаями ракетных обстрелов торговых судов йеменскими повстанцами-хуситами из военизированной группировки «Ансар Алла». Влияние кризиса раскрыло Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Flexport.

Указанные выше суда перевозили различные категории продукции — от одежды и игрушек до автомобильных запчастей. В результате массового изменения маршрутов время в пути увеличится в среднем на две недели. Обход Африканского континента через мыс Доброй Надежды может привести к увеличению конечной стоимости доставляемых видов продукции, пришли к выводу аналитики.

По данным цифровой логистической платформы, наращивание протяженности маршрута доставки затронуло в общей сложности примерно четверть всех мощностей контейнерных перевозок в мире. Следование судов через Суэцкий канал могло бы значительно сократить время в пути, однако судовладельцы по-прежнему предпочитают обходить стороной опасную акваторию, резюмировали эксперты.

О резком увеличении стоимости морских перевозок из-за атак хуситов ранее сообщал советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде. По его словам, с начала кризиса в Красном море цена перевозки одного контейнера из Азии в Европу выросла с одной тысячи долларов до более четырех тысяч. В качестве одной из главных причин подобной динамики эксперты назвали значительный рост расходов логистических компаний.