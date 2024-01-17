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11:01, 17 января 2024Экономика

Перевозкам одного вида топлива предрекли удорожание из-за кризиса в Красном море

Bloomberg: стоимость перевозок сжиженного газа вырастет из-за обстрелов хуситов

Фото: Issei Kato / Reuters

Стоимость перевозок сжиженного природного газа (СПГ) вырастет из-за участившихся случаев обстрелов судов в Красном море со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Об удорожании этого вида топлива сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Эксперты предрекли, что из-за кризиса в Красном море все большее число танкеров стали обходить стороной опасную акваторию, что значительно увеличит время доставки этого вида топлива. Согласно данным аналитиков информационного центра ICIS, доставка СПГ из Катара в Великобританию в обход Африканского континента займет около 27 дней.

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Для сравнения, маршрут через Суэцкий канал через акваторию Красного моря занимает в среднем 18 суток. На этом фоне стоимость бронирования (фрахта) танкеров увеличится, что, в свою очередь, приведет к общему удорожанию морских перевозок сжиженного газа, пришли к выводу эксперты.

Ранее сообщалось, что из-за кризиса в Красном море стоимость контейнерных перевозок из Азии в Европу увеличилась вдвое. В начале января 2024 года цены на доставку грузов в 40-футовых контейнерах достигли уровня в 4 тысячи долларов. В свою очередь, стоимость доставки такого же контейнера в средиземноморские страны взлетала к этому времени в еще большей степени и увеличилась до 5175 долларов.

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      Анатолий Акулов
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