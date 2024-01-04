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11:20, 4 января 2024Экономика

Стоимость контейнерных перевозок взлетела из-за кризиса в Красном море

Freightos: перевозки из Азии в Европу подорожали вдвое из-за атак хуситов

Фото: Bernd Weiaybrod / Globallookpress.com

Стоимость контейнерных перевозок из Азии в Европу подорожала вдвое на фоне кризиса в Красном море, связанным с участившимися случаями ракетных атак йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные международной платформы бронирования грузов Freightos.

За последнее время стоимость доставки одного сорокафутового контейнера из Азии в Северную Европу подскочила вдвое и достигла уровня в 4 тысячи долларов. В свою очередь, цены на доставку такого же контейнера в средиземноморские страны в моменте взлетала до 5175 долларов, уточнили аналитики.

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При этом перевозчики уже подняли цены за доставку одного контейнера из Азии в страны Средиземноморья до 6000 долларов. Речь идет о транспортировке грузов с середины января. В то же время эксперты допустили дальнейшее удорожание контейнерных перевозок на фоне сохраняющейся геополитической напряженности в акватории Красного моря. Подобной динамике, по мнению специалистов, будет способствовать в том числе практика использования ценовых надбавок в размере от 500 до 2700 долларов за контейнер.

Ранее сообщалось о резком росте стоимости перевозок нефти через акваторию Красного моря. Во второй половине декабря ставки предварительного фрахта большегрузных танкеров типа Suezmax суммарной вместимостью около 600 тысяч баррелей в моменте взлетали до 87 пунктов по мировой шкале. Подобная динамика была во многом связана с увеличением продолжительности маршрутов в обход Суэцкого канала, а также с сокращением числа доступных для перевозки сырья танкеров.

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      Анатолий Акулов
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