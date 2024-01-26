Танкер загорелся в Красном море после обстрела хуситов
Bloomberg: танкер Trafigura загорелся после обстрела хуситов в Красном море
Танкер одного из крупнейшиз трейдеров Trafigura загорелся после обстрела хуситов в Красном море, сообщает Bloomberg.
Уточняется, что в результата обстрела и пожара никто не пострадал.
К пострадавшему танкеру направляются другие корабли для оказания помощи.
Танкер шел под флагом Маршалловых островов шло из Греции в Сингапур, в конечный пункт судно должно было попасть 8 февраля.
Уже больше двух недель США и Британия периодически бомбят позиции хуситов в Йемене, целью названо устранение опасности для судоходства в Красном море.