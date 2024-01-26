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02:06, 27 января 2024Мир

Танкер загорелся в Красном море после обстрела хуситов

Bloomberg: танкер Trafigura загорелся после обстрела хуситов в Красном море

Фото: Adel al-Khadher / Reuters

Танкер одного из крупнейшиз трейдеров Trafigura загорелся после обстрела хуситов в Красном море, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что в результата обстрела и пожара никто не пострадал.

К пострадавшему танкеру направляются другие корабли для оказания помощи.

Танкер шел под флагом Маршалловых островов шло из Греции в Сингапур, в конечный пункт судно должно было попасть 8 февраля.

Уже больше двух недель США и Британия периодически бомбят позиции хуситов в Йемене, целью названо устранение опасности для судоходства в Красном море.

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      Марина Совина
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