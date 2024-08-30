Заработавшие на высоких ставках банки Европы выплатят рекордные дивиденды

Bloomberg: выплаты акционерам крупнейших банков Европы превысят 50 млрд евро

Крупнейшие европейские банки, крупно заработавшие на периоде высоких ставок, собираются выплатить акционерам рекордные 50 миллиардов евро, пишет Bloomberg, отмечая, что сумма может стать еще больше, если до нового года будет объявлено о новом обратном выкупе ценных бумаг.

Например, итальянский UniCredit, акции которого с середины 2022 года подорожали в четыре раза, намерен выплатить более 10 миллиардов евро. Как указывает агентство, это вдвое больше, чем акционеры получили от кредитной организации за 13 лет с 2009 года и до начала подъема ставок ЕЦБ.

Отмечается, что на самые большие дивиденды от европейских топ-банков можно будет рассчитывать также в случае с Intesa, ING Groep и BNP Paribas. По словам аналитика Morningstar Йоханна Шольца, стабильная прибыль банков еврозоны в течение следующих трех лет «должна позволить им сохранить, по крайней мере, текущие дивиденды».

В начале июня ЕЦБ объявил о первом за девять месяцев изменении ставок. Шаг их первого с 2019 года снижения, как и ожидали аналитики, составил 25 базисных пунктов. Базовую ставку, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии уменьшили до 4,25, 4,5 и 3,75 процента соответственно. На фоне стабильной ситуации с инфляцией ожидается, что в сентябре регулятор пойдет на повторное снижение ставок. Это поднимает вопросы о том, насколько устойчивым будет «золотое дно выплат», отмечают журналисты.