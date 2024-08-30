Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:05, 30 августа 2024Экономика

Заработавшие на высоких ставках банки Европы выплатят рекордные дивиденды

Bloomberg: выплаты акционерам крупнейших банков Европы превысят 50 млрд евро

Фото: Max Rossi / Reuters

Крупнейшие европейские банки, крупно заработавшие на периоде высоких ставок, собираются выплатить акционерам рекордные 50 миллиардов евро, пишет Bloomberg, отмечая, что сумма может стать еще больше, если до нового года будет объявлено о новом обратном выкупе ценных бумаг.

Например, итальянский UniCredit, акции которого с середины 2022 года подорожали в четыре раза, намерен выплатить более 10 миллиардов евро. Как указывает агентство, это вдвое больше, чем акционеры получили от кредитной организации за 13 лет с 2009 года и до начала подъема ставок ЕЦБ.

Отмечается, что на самые большие дивиденды от европейских топ-банков можно будет рассчитывать также в случае с Intesa, ING Groep и BNP Paribas. По словам аналитика Morningstar Йоханна Шольца, стабильная прибыль банков еврозоны в течение следующих трех лет «должна позволить им сохранить, по крайней мере, текущие дивиденды».

В начале июня ЕЦБ объявил о первом за девять месяцев изменении ставок. Шаг их первого с 2019 года снижения, как и ожидали аналитики, составил 25 базисных пунктов. Базовую ставку, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии уменьшили до 4,25, 4,5 и 3,75 процента соответственно. На фоне стабильной ситуации с инфляцией ожидается, что в сентябре регулятор пойдет на повторное снижение ставок. Это поднимает вопросы о том, насколько устойчивым будет «золотое дно выплат», отмечают журналисты.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Боррель и Сийярто поссорились на встрече в Брюсселе из-за Украины

      На НТВ стартует новый сезон сериала «Тверская». Чем он удивит россиян?

      Реклама

      Африканская страна обвинила Запад и Украину в вооружении террористов

      Российский боец СВО лишился машины из-за женщины

      Рыжеволосого хромого начали искать после расправы над россиянкой и ее дочерью

      В России создали прибор для обеспечения спутникового интернета вещей

      Заработавшие на высоких ставках банки Европы выплатят рекордные дивиденды

      Неизвестные выстрелили в гулявшего по проспекту туриста в Бразилии

      В России заявили о невообразимых масштабах дезертирства в ВСУ

      Незаконно посетившей Курскую область журналистке закроют въезд в Россию

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше