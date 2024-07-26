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13:42, 26 июля 2024Экономика

Банк России резко повысил прогноз по инфляции в 2024 году

Банк России повысил до 6,5-7,0 % прогноз по инфляции в 2024 году

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Банк России по итогам заседания совета директоров принявший решение поднять ключевую ставку до 18 процентов годовых также резко повысил прогноз по инфляции в 2024 году. Теперь он составляет 6,5--7,0 процента, следует из сообщения регулятора.

Существенный пересмотр оценки уровня роста цен в текущем году не стал неожиданностью. Осуществить его обещали в самом ЦБ. Как отмечала советник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, бывший первый зампред регулятора Ксения Юдаева, прогноз меняют с учетом новых обстоятельств, и сейчас они таковы, что цены растут сильнее, чем предполагалось.

В апреле его повысили до 4,3-4,8 процента, однако в мае и июне вместо замедления различные ведомства зафиксировали рост цен. Снижение годовой инфляции до 4,0–4,5 процента с учетом проводимой денежно-кредитной политики теперь ожидается в 2025 году.

Ранее об обеспокоенности российских властей ростом цен заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что таргетирование инфляции является одним из приоритетов экономических властей, а определенные меры прорабатываются. Согласно последним данным Минэкономразвития РФ годовая инфляция в стране с 16 по 22 июля замедлилась до 9,18 процента.

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      Дмитрий Воронин
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