В России заявили о замедлении роста цен

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 9,18 %

Годовая инфляция в РФ с 16 по 22 июля замедлилась до 9,18 процента, снизившись на 0,03 процентных пункта (п.п.). Об этом со ссылкой на Минэкономразвития сообщает ТАСС.

Неделей ранее показатель опустился на 0,04 п.п., до 9,21 процента.

Из заявления ведомства следует, что в РФ, в частности, возобновилось снижение цен на плодоовощную продукцию, а в секторе услуг инфляция замедлилась до 0,16 процента на фоне снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы.

Несмотря на подобную динамику, инфляционные ожидания россиян на 2024 год продолжают расти третий месяц подряд. Если в апреле показатель составлял 11 процентов, то за первую половину июля достиг уровня в 12,4 процента.

Ранее глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что во второй половине 2024 года инфляция в России начнет снижаться, а дальнейшее будет зависеть от политики Центробанка. Парламентарий считает, что целевой уровень роста цен в четыре процента будет достигнут в 2026 году.