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16:26, 22 июля 2024Экономика

Депутат Госдумы предсказал снижение инфляции

Депутат Аксаков: инфляция в России снизится до четырех процентов в 2026 году

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Целевой уровень инфляции в четыре процента будет достигнут в России в 2026 году, предсказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его цитирует ТАСС.

По словам депутата, во второй половине 2024 года инфляция в РФ начнет снижаться. Но дальнейшее будет зависеть от политики регулятора. Кроме того, свое влияние окажут растущие правительственные расходы «потребительского характера». В связи с этим парламентарий призвал к разумным тратам, дабы они соизмерялись с доходами государства.

Кроме того, Аксаков предположил, что в 2025 году Банк России начнет «очень аккуратно» понижать ключевую ставку.

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16 июля 2024

16 июля Центральный банк констатировал, что в России не наблюдается устойчивого снижения инфляционного давления, а значит, остается необходимость в жесткой денежно-кредитной политике.

По его данным, в июле 2024 года инфляционные ожидания жителей России увеличились до 12,4 процента.

Эксперты полагают, что 26 июля совет директоров Банка России повысит ключевую ставку с 16 до 18 процентов годовых.

Некоторые аналитики даже не исключают увеличения этого показателя до 20 процентов.

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      Кирилл Луцюк
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