Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:11, 17 июля 2024Экономика

ЦБ признал рост инфляционных ожиданий россиян

ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли до 12,4 процента в июле

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В июле 2024 года инфляционные ожидания россиян выросли до 12,4 процента. О росте показателя сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса «ИнФОМ» для Центробанка (ЦБ).

Опрос проводился с 1 по 11 июля в 105 населенных пунктах в 55 российских регионах. В нем приняли участие не менее 2 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет.

По итогам процедуры выяснилось, что в сравнении с июньским показателем инфляционные ожидания россиян в июле увеличились на 0,5 процентного пункта (п.п.). К майскому же уровню прирост составил 0,7 п.п. Таким образом, инфляционные ожидания граждан растут уже третий месяц подряд.

В то же время наблюдаемая россиянами во втором летнем месяце инфляция, напротив, снизилась на 0,2 п.п. — с 14,4 до 14,2 процента. Среди граждан, у которых есть денежные сбережения, показатель упал с 12,5 до 12,1 процента. В свою очередь, наблюдаемая инфляция среди тех, кто не имеет накоплений, выросла с 16 до 16,7 процента, свидетельствуют результаты опроса.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты попытались сорвать выступление Лаврова в ООН

      Российская компания создала спутник ArcticSat для изучения космической погоды

      Врач назвал снижающие риск развития онкологии виды спорта

      Западные аналитики заявили о ближайших трех самых тяжелых месяцах для ВСУ

      На Украине анонсировали отказ от вручения повесток на улице

      Двое диверсантов попали на видео при поджоге вышки связи в российском регионе

      Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве попал на видео

      Евросоюз выделил 4,2 миллиарда евро помощи Украине

      Россиянин открыл аварийный люк самолета из-за жары в салоне

      Экс-полковник СБУ анонсировал крупные бои перед окончанием конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше