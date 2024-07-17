ЦБ признал рост инфляционных ожиданий россиян

ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли до 12,4 процента в июле

В июле 2024 года инфляционные ожидания россиян выросли до 12,4 процента. О росте показателя сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса «ИнФОМ» для Центробанка (ЦБ).

Опрос проводился с 1 по 11 июля в 105 населенных пунктах в 55 российских регионах. В нем приняли участие не менее 2 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет.

По итогам процедуры выяснилось, что в сравнении с июньским показателем инфляционные ожидания россиян в июле увеличились на 0,5 процентного пункта (п.п.). К майскому же уровню прирост составил 0,7 п.п. Таким образом, инфляционные ожидания граждан растут уже третий месяц подряд.

В то же время наблюдаемая россиянами во втором летнем месяце инфляция, напротив, снизилась на 0,2 п.п. — с 14,4 до 14,2 процента. Среди граждан, у которых есть денежные сбережения, показатель упал с 12,5 до 12,1 процента. В свою очередь, наблюдаемая инфляция среди тех, кто не имеет накоплений, выросла с 16 до 16,7 процента, свидетельствуют результаты опроса.