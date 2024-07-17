В России замедлился рост цен

Минэк: годовая инфляция в России замедлилась до 9,21 процента к середине июля

В период с 9 по 15 июля годовая инфляция в России замедлилась до 9,21 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Министерства экономического развития (Минэк) РФ.

В ведомстве напомнили, что неделей ранее темпы роста потребительских цен в стране составляли 9,25 процента в годовом выражении. Таким образом, за семь дней инфляция замедлилась на 0,04 процентного пункта (п.п.).

В то же время на потребительском рынке темпы роста цен за этот период сократились до 0,11 процента, уточнили в Минэке. Так, в продовольственном секторе инфляция замедлилась до 0,05 процента. При этом аналитики ведомства зафиксировали подобную динамику в сегментах как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания.

В свою очередь, в непродовольственном секторе рост цен за вторую неделю июля замедлился до 0,12 процента. В Минэке зафиксировали подобную динамику в сегментах электро- и бытовых приборов, а также на топливном и автомобильном рынках. К середине июля также снизилась инфляция в секторе услуг и составила 0,22 процента. Последнюю тенденцию аналитики связали прежде всего со снижением темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы (0,92 процента).

Несмотря на подобную динамику, инфляционные ожидания россиян на 2024 год продолжают расти третий месяц подряд. Если в апреле показатель составлял 11 процентов, то в мае он увеличился на 0,7 п.п., в июне — еще на 0,2 п.п., а за первую половину июля — еще на 0,5 п.п. и достиг уровня в 12,4 процента.