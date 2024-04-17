В ЦБ раскрыли отношение россиян к росту цен

ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились до 11 процентов в апреле

В апреле 2024 года инфляционные ожидания россиян (показатель характеризует прогнозы граждан о росте потребительских цен в течение года) снизились до 11 процентов, хотя в марте находились на уровне в 11,5 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

Таким образом, с начала второго месяца весны показатель снизился на 0,5 процентного пункта (п.п.). При этом с февраля инфляционные ожидания граждан сократились на 0,9 п.п. В целом в апреле показатель фактически вернулся на уровень июля 2023 года (11,1 процента), уточнили в регуляторе.

Инфляционные ожидания россиян падают с начала 2024 года. Так, в январе показатель составлял 12,7 процента против декабрьских 14,2 процента. Тенденция продолжилась в конце зимы и начале весны. Инфляционные ожидания в апреле были озвучены гражданами в ходе опроса «инФОМ» по заказу ЦБ.

Ранее в регуляторе сообщили о замедлении роста потребительских цен в России. В марте 2024 года инфляция оказалась ниже осенних показателей. Подобную динамику в ЦБ связали с колебаниями цен на услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма. В целом по итогам 2024 года инфляция в стране, согласно ожиданиям регулятора, приблизится к целевому значению в четыре процента.

