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18:25, 15 апреля 2024Экономика

ЦБ сообщил о замедлении роста цен в России

Банк России: текущая инфляция в марте оказалась ниже осенних показателей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В марте рост потребительских цен в России замедлился. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 15 апреля, сообщении Центробанка.

Текущая инфляция с учетом сезонности в марте оказалась ниже осенних показателей, однако в пересчете на год составила 4 процента, подчеркивает регулятор. Замедление роста потребительских цен в ЦБ объяснили колебаниями цен на услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма.

Темпы роста цен по ряду товаров и услуг Центробанк охарактеризовал как высокие. На ситуацию влияет широкий внутренний спрос, опережающий возможности бизнеса по увеличению производства, отметили в Банке России.

Также там спрогнозировали снижение годовой инфляции в этом году до 4-4,5 процента.

Ранее Росстат сообщил о снижении месячной инфляции. По данным ведомства, в марте этот показатель составил 0,39 процента, что ниже показателей февраля (0,68 процента). В годовом выражении при этом произошел прирост — с 7,69 до 7,72 процента. Услуги за год стали дороже на 8,3 процента, а продовольственные товары — на 8,12 процента.

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      Лилиана Набиуллина
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