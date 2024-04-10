Росстат сообщил о снижении месячной инфляции

Росстат: месячная инфляция в марте замедлилась с 0,68 % до 0,39 %

По итогам марта рост цен в России составил 0,39 процента в месячном выражении, что меньше 0,68 процента, которые зафиксированы в феврале, то есть наблюдается снижение. Об этом со ссылкой на материалы Росстата пишет РИА Новости.

Однако в годовом выражении наблюдается рост с 7,69 процента до 7,72 процента. Цены на продовольствие поднялись на 8,12 процента (в месячном выражении замедление до 0,17 процента), а на непродовольственные товары — на 6,73 процента (рост с 0,26 процента до 0,27 процента). Услуги за год стали дороже на 8,3 процента (рост к февралю — 0,83 процента).

Инфляция в период с 2-го по 8 апреля ускорилась до 0,16 процента (на прошлой неделе — 0,1 процента). Цены на плодоовощную продукцию поднялись на 0,2 процента, до этого они несколько недель снижались.

Ранее на этой неделе председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что в декабре-феврале темпы роста потребительских цен в России замедлились до 6-7 процентов. Она предполагала, что по итогам марта можно будет говорить о более низких цифрах.

По ее оценке, на тот момент устойчивое снижение темпов роста цен фиксировалось уже несколько месяцев. Вместе с тем глава регулятора считала преждевременным говорить о снижении ключевой ставки с 16 процентов годовых, потому что тенденция по инфляции и инфляционным ожиданиям не выглядит устойчивой.