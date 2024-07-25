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14:18, 25 июля 2024Экономика

В Кремле заявили о беспокойстве из-за роста цен

Песков заявил о беспокойстве правительства и Центробанка по поводу инфляции

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Инфляционные процессы в России действительно есть, это приводит к росту цен в различных сегментах и вызывает определенное беспокойство у правительства и Центробанка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос, обращают ли в Кремле внимание на подорожание авиабилетов. По оценке Минтранса, в мае-июне у российских перевозчиков они поднялись на девять процентов.

Песков подчеркнул, что таргетирование (приведение к определенной отметке) инфляции является одним из приоритетов экономических властей, а определенные меры прорабатываются.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что с 16 по 22 июля инфляция замедлилась до 9,18 процента, что на 0,03 процентных пункта ниже, чем неделей ранее, когда рост цен опустился на 0,4 процентных пункта.

Тем не менее текущий показатель остается значительно выше весенних прогнозов, в связи с чем Центробанк уже анонсировал повышение ожиданий к концу года. Кроме того, эксперты уверены, что на заседании совета директоров регулятора в пятницу, 26 июля, будет принято решение о повышении ключевой ставки до 17 или 18 процентов.

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