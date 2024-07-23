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10:42, 23 июля 2024Экономика

Предсказана величина роста ключевой ставки Банка России

Экономист Щербаченко: ключевая ставка Банка России вырастет до 18 процентов

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Банк России повысит ключевую ставку до 18 процентов на заседании его Совета директоров, которое состоится 26 июля. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Его прогноз цитирует «Российская газета».

Такой шаг необходим для сдерживания инфляционных ожиданий, которые серьезно выросли. Ограничения на объем выдаваемых кредитов, которые регулятор ввел для микрофинансовых организаций, направлены на достижение этой же цели.

Как пояснил Щербаченко, речь идет о том, что с начала июля в РФ введены лимиты на выдачу ссуд наличными, кредитных карт и автокредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

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«Комбинация повышения ключевой ставки и ограничений на кредитование поможет замедлить темпы инфляции и обеспечить экономическую стабильность в перспективе», — предположил доцент.

Ранее появился прогноз, что повышение ставки скверно скажется на положении российского малого бизнеса. Однако экономисты не считают, что соответствующее решение регулятора шокирует население или вызовет новый «черный август». Некоторые даже допускают, что ставку доведут до 20 процентов.

По мнению депутата Госдумы Анатолия Аксакова, Банк России начнет понижать ключевую ставку только в 2025 году.

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