Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:56, 22 июля 2024Экономика

В России заговорили о «черном августе» из-за ставки ЦБ

Профессор Кричевский: решение ЦБ по ставке не спровоцирует «черный август»
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Аналитики дали прогнозы относительно грядущего заседания российского Центробанка и сошлись во мнении, что регулятор будет повышать ключевую ставку. Доводы экспертов приводит газета aif.ru.

Как сказал вице-президент АО «Первоуральскбанк» Анатолий Фарафонов, ЦБ может поднять ставку до 18,5 процента. По его словам, повышение негативно отразится на малом бизнесе. «Бизнесу не нужны кредиты под 25 и лизинг под 30 процентов годовых», — прокомментировал он.

Более оптимистичный прогноз построил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Он полагает, что ставка вырастет с нынешних 16 процентов до 18. «Поскольку ставки по большинству кредитов можно назвать "запретительными", ждать, что это решение вызовет у населения шок или спровоцирует очередной "черный август", не следует», — успокоил он.

С тем, что в этот раз ЦБ повысит ставку, согласны и опрошенные РБК аналитики. «Мы не удивимся, если по итогам заседания ставка будет повышена даже до 20 процентов», — констатировал начальник отдела кредитного анализа макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский.

Очередное заседание пройдет в пятницу, 26 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сын российского губернатора погиб в ДТП. Его водитель после аварии кричал «мне хана!»

      Семейную ипотеку захотели давать матерям-одиночкам

      Брачные игры косуль в российском регионе попали на видео

      МОК убрал информацию о трансляциях Олимпиады для россиян

      Попавший под атаку дрона ВСУ россиянин скончался

      Россиянам назвали способ не стать жертвой нового вида мошенничества

      Загоревшаяся гостиница в центре Москвы попала на видео

      Дженнифер Лопес смутила фанатов в сети на новых снимках папарацци

      На Украине назвали дестабилизирующими призывы к соблюдению прав русских

      ФСБ показала видео задержания отправленного под суд украинца по делу о шпионаже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше