Ценовые ожидания российского бизнеса снизились за два месяца на четверть

ЦБ: Ценовые ожидания российских предприятий снижаются второй месяц подряд

Ценовые ожидания российских предприятий снижаются второй месяц подряд после длительного периода заметного роста, следует из оперативной справки по результатам мониторинга компаний, проведенного Банком России.

Уровень, который еще в ноябре достиг максимума с мая 2022 года, опустился в марте до 20,3 пункта после февральского падения с 27,5 до 23,1 пункта, говорится в материалах. Таким образом, показатель, который используется монетарными властями в качестве опережающего индикатора изменения индекса цен производителей, за два месяца сократился более чем на четверть.

Текущие оценки ценовых ожиданий бизнеса, которые в конце зимы немного повысились, в этот раз упали на треть, до 14,5 пункта. В то же время сводный индикатор бизнес-климата, при помощи которого ЦБ оценивает экономическую активность, несколько снизился, составив 4,8 пункта против приведенной февральской оценки в 5,4.

Как ожидается, позднее в среду также будет опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения. Статистику представляют перед запланированным на 21 марта оглашением решения ЦБ по поводу ключевой ставки, которая, полагает большинство аналитиков, вновь сохранится на уровне 21 процента годовых.