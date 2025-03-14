Ключевой ставке в России предсказали сохранение

«Известия»: На заседании 21 марта ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21 %

На заседании 21 марта совет директоров Центрального банка (ЦБ) России сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента. Такое развитие событий предсказали опрошенные газетой «Известия» аналитики.

Каждый из 28 экспертов согласился, что ЦБ оставит денежно-кредитную политику (ДКП) без изменений, хотя зампредседателя регулятора Алексей Заботкин предупредил о готовности рассмотреть и дальнейшее повышение ставки.

Тем временем рынок, который ждет смягчения риторики Банка России, отмечает, что как условий для снижения, так и для повышения ставки еще не сложилось. Рост цен замедляется, но очень постепенно, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Как отметили представители «Альфа-Капитал», чтобы важно оценить общее состояние экономики, необходимо оценить динамику цен за весь февраль.

На рост цен в стране влияет растущее количество денег в обращении. У людей становится больше денег из-за роста зарплат и кредитования, и у предприятий — благодаря вливаниям из бюджета. Увеличение объема денег в отрыве от производимых товаров ведет к удешевлению валюты, пояснил директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков.

В ЦБ также отмечают, что спрос населения обгоняет возможности производства товаров и услуг, так как экономика ограничена нехваткой кадров, и компании готовы платить больше при сохранении той же производительности. Эти факторы и влияют на разгон цен.

Ближайшее заседание руководства ЦБ состоится 21 марта. Как заявил глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сейчас на внутреннем рынке прослеживаются факторы, способствующие как повышению, так и снижению ключевой ставки. С одной стороны на ситуацию влияет ускоряющийся рост потребительских цен, с другой — укрепление курса рубля.