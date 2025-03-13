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11:29, 13 марта 2025Экономика

В Госдуме оценили перспективы ключевой ставки

Глава комитета ГД Аксаков: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21 % в марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ), скорее всего, сохранит ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых по итогам мартовского заседания совета директоров. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит ТАСС.

Ближайшее заседание руководства ЦБ состоится 21 марта. В настоящее время на внутреннем рынке прослеживаются факторы, способствующие как повышению, так и снижению ключевой ставки, отметил Аксаков. К первой категории он отнес ускоряющийся рост потребительских цен, ко второй — укрепление курса рубля.

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На этом фоне совет директоров регулятора с большой долей вероятности выберет золотую середину и не станет менять действующую ключевую ставку, добавил он. «В целом финансовая система демонстрирует стабильность», — резюмировал глава комитета ГД.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала выход инфляции на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. До этого времени, ожидает она, темпы роста потребительских цен в стране продолжат ускоряться. На этом фоне говорить о переходе к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики пока преждевременно. Более того, в регуляторе не стали исключать повышения ключевой ставки на ближайшем мартовском заседании совета директоров. Главным же условием для снижения ключевой ставки в ЦБ назвали устойчивое ослабление инфляционного давления на российскую экономику, чего пока не наблюдается.

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