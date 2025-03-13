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20:38, 13 марта 2025Экономика

В Банке России обсудят повышение ключевой ставки

Заботкин: ЦБ 21 марта рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Банк России по итогам предыдущего заседания совета директоров дал сигнал о готовности вернуться к повышению ключевой ставки с нынешнего 21 процента годовых и планирует 21 марта обсудить возможность ее подъема. Соответствующий комментарий зампреда регулятора Алексея Заботкина приводит ТАСС.

По его словам, данные по поводу инфляции за прошедший месяц «как-то значимо картину не меняют» и не дают основания говорить об устойчивом замедлении темпов роста цен. Заботкин уточнил, что в ЦБ видят признаки снижения инфляции, хотя она и остается гораздо выше целевого показателя в 4 процента.

Как отмечалось ранее, бюллетень Центробанка «О чем говорят тренды», опубликованный 11 марта, интонационно отличается от прежних и содержит указания на пока носящие разрозненный характер изменения, которые в перспективе могут повлиять на формирование устойчивого дезинфляционного тренда.

В частности, речь идет о том, что в январе и феврале рост потребительских цен с поправкой на сезонность замедлился, но оставался высоким. При этом в целом годовая инфляция в стране, согласно актуальным данным Росстата, по-прежнему превышает 10 процентов.

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