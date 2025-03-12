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10:32, 12 марта 2025Экономика

Банк России продемонстрировал осторожный оптимизм по поводу темпов роста цен

«Ъ»: Банк России указал на предпосылки для дезинфляции
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Опубликованный Банком России во вторник бюллетень «О чем говорят тренды» содержит указания на пока носящие разрозненный характер изменения, которые при сохранении продолжительной жесткой денежно-кредитной политики могут повлиять на формирование устойчивого дезинфляционного тренда. Об осторожном оптимизме регулятора пишет «Коммерсантъ», отмечая, что цитируемый материал интонационно отличается от прежних.

В числе продемонстрированных изменений автор публикации указал на замедление роста цен на отдельные категории товаров, в том числе на импорт, что связано с укреплением рубля. Также отмечается, что рост выпуска в отраслях потребительского спроса (пищевой, табачной, фармацевтической промышленности, производстве автомобилей, электроники и бытовых приборов) «остается устойчивым», что должно способствовать расширению предложения, а ситуация на рынке труда демонстрирует «признаки постепенного охлаждения».

«В целом достигнутая жесткость денежно-кредитных условий уже, вероятно, формирует предпосылки для замедления спроса и развертывания дезинфляционных процессов», — отметили аналитики ЦБ. Там указали, что в январе и феврале рост потребительских цен с поправкой на сезонность замедлился, но оставался высоким.

Годовая инфляция в стране, согласно актуальным данным Росстата, по-прежнему превышает 10 процентов. Уровень безработицы в РФ повысился в январе впервые с декабря 2023 года, достигнув 2,4 процента, после того как три месяца подряд составлял рекордно низкие 2,3 процента. Также в феврале впервые за пять месяцев снизились инфляционные ожидания россиян.

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