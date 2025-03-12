Банк России продемонстрировал осторожный оптимизм по поводу темпов роста цен

Опубликованный Банком России во вторник бюллетень «О чем говорят тренды» содержит указания на пока носящие разрозненный характер изменения, которые при сохранении продолжительной жесткой денежно-кредитной политики могут повлиять на формирование устойчивого дезинфляционного тренда. Об осторожном оптимизме регулятора пишет «Коммерсантъ», отмечая, что цитируемый материал интонационно отличается от прежних.
В числе продемонстрированных изменений автор публикации указал на замедление роста цен на отдельные категории товаров, в том числе на импорт, что связано с укреплением рубля. Также отмечается, что рост выпуска в отраслях потребительского спроса (пищевой, табачной, фармацевтической промышленности, производстве автомобилей, электроники и бытовых приборов) «остается устойчивым», что должно способствовать расширению предложения, а ситуация на рынке труда демонстрирует «признаки постепенного охлаждения».
«В целом достигнутая жесткость денежно-кредитных условий уже, вероятно, формирует предпосылки для замедления спроса и развертывания дезинфляционных процессов», — отметили аналитики ЦБ. Там указали, что в январе и феврале рост потребительских цен с поправкой на сезонность замедлился, но оставался высоким.
Годовая инфляция в стране, согласно актуальным данным Росстата, по-прежнему превышает 10 процентов. Уровень безработицы в РФ повысился в январе впервые с декабря 2023 года, достигнув 2,4 процента, после того как три месяца подряд составлял рекордно низкие 2,3 процента. Также в феврале впервые за пять месяцев снизились инфляционные ожидания россиян.