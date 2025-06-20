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17:43, 20 июня 2025Экономика

Путин оценил борьбу с инфляцией в России

Путин: Ситуация с инфляцией в России развивается лучше прогнозов экспертов
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПМЭФ

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

В настоящее врем ситуация с динамикой роста потребительских цен в России развивается лучше прогнозов многих экспертов и руководства Центробанка (ЦБ) в частности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

По состоянию на 16 июня, отметил глава государства, годовая инфляция в России снизилась до однозначного показателя и составила 9,6 процента. Подобная динамика позволила совету директоров регулятора перейти к «аккуратному» смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), пояснил Путин.

Несмотря на это, он призвал ЦБ не останавливаться на достигнутом и продолжить предпринимать все необходимые меры для дальнейшего приближения инфляция к целевому показателю 4 процента. Нынешние темпы роста потребительских цен в стране все еще опережают таргет почти в 2,5 раза. «Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», — резюмировал Путин.

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Постепенное снижение инфляционного давления на российскую экономику позволило совету директоров ЦБ в начале июня снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Для более резкого смягчения ДКП не было весомых предпосылок, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Инфляционные ожидания населения, подчеркнула она, продолжают находиться на высоком уровне.

С другой стороны, на внутреннем рынке впервые за долгое время наметились признаки охлаждения. Речь идет в первую очередь о ситуации с кредитованием компаний и граждан, а также постепенном снижении напряженности на внутреннем рынке труда. Однако главной целью регулятора продолжает оставаться приближение инфляции к таргету. Руководство ЦБ будет придерживаться жесткой ДКП, пока темпы роста цен в стране не приблизятся вплотную к 4 процентам. Согласно актуальному прогнозу регулятора, это произойдет не раньше 2026 года.

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