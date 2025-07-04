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06:12, 4 июля 2025Наука и техника

Раскрыта тайна пирамиды Хеопса

Египтолог Хавасс заявил, что пирамиду Хеопса строили рабочие, а не рабы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Бывший министр древностей Египта Захи Хавасс на подкасте Matt Beall Limitless заявил, что археологам удалось установить, что египетские пирамиды построили квалифицированные рабочие.

Египтолог сообщил, что его группе удалось найти несколько новых следов, оставленных рабочими XIII века до нашей эры, которые раньше не были известны.

Кроме того, они изучили захоронения к югу от пирамиды, где покоились строители. Там были обнаружены статуи, изображающие людей, перетаскивающих камни, на которых высечен 21 иероглиф, включая надписи вроде «наблюдающий за стороной пирамиды» и «ремесленник».

«Если бы они были рабами, они бы никогда не были похоронены в тени пирамид», — заключил Хавасс.

В конце апреля археологи обнаружили неподалеку от Каира в Египте гробницу наследника фараона Усеркафа — первого правителя V династии Древнего Египта. Внутри гробницы археологи нашли статуи фараона Джосера, его супруги и десяти дочерей.

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