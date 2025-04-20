Археологи в Египте обнаружили гробницу наследника фараона Усеркафа

Неподалеку от Каира в Египте археологи обнаружили гробницу наследника фараона Усеркафа — первого правителя V династии Древнего Египта. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

«Археологическая миссия нашла усыпальницу принца Васер-иф-ре, сына фараона Усеркафа, первого правителя V династии Древнего Египта», — говорится в сообщении ведомства.

Одной из главных находок стала огромная ложная дверь из розового гранита, достигающая почти пяти метров в высоту и чуть более метра в ширину. Отмечается, что прежде ложные двери таких размеров при раскопках не были обнаружены. Внутри гробницы археологи также нашли статуи фараона Джосера, его супруги и десяти дочерей.

Саккара — один из древнейших некрополей Египта, расположенный к югу от Каира, где сохранились захоронения, относящиеся к I династии фараонов (XXXI—XXIX века до н. э.). Главной достопримечательностью комплекса считается ступенчатая пирамида Джосера — самая древняя пирамида в Египте.

Ранее сообщалось, что знаменитый египетский археолог Захи Хавасс назвал фейком сообщения итальянских исследователей. Они утверждали, что обнаружили под пирамидами Гизы «огромный скрытый город».