«Огромный подземный город» под египетскими пирамидами назвали фейком

Египтолог Хавасс: Заявления о гигантском городе под пирамидами ложны

Знаменитый египетский археолог Захи Хавасс назвал фейком сообщения итальянских исследователей об обнаружении под пирамидами Гизы «огромного скрытого города». Об этом пишет Daily Mail.

21 марта группа итальянских исследователей Древнего Египта объявила, что просканировала пространство под пирамидой Хефрена и обнаружила «гигантские вертикальные шахты с винтовыми лестницами», а также массивную платформу из известняка с двумя огромными камерами. Кроме того, к камерам якобы подведены некие коммуникации, напоминающие трубопровод.

Эти конструкции простираются на глубину примерно 650 метров под пирамидой Хефрена, а от них еще глубже идут дополнительные ходы, заявили итальянские исследователи. Они рассказали, что обнаружили удивительный «подземный город» с помощью радара. Сенсационное выступление исследователей не убедило Хавасса. «Утверждение об использовании радара внутри пирамиды ложно, а применяемые ими методы не были одобрены учеными и никем не подтверждены», — заявил знаменитый египтолог.

Руководитель группы итальянских исследователей является преподаватель Пизанского университета Коррадо Маланга. Он долгое время занимался химией, а со временем увлекся уфологией и теориями заговора о похищении землян инопланетянами.

Маланга заявил, что вместе с коллегами вскоре продемонстрирует увеличенные результаты радарного исследования «огромного города». В их пресс-релизе сказано, что пирамида Хефрена «может скрывать нераскрытые секреты, в частности легендарный Зал записей». Речь идет о мифической библиотеке тайных знаний погибшей Атлантиды, о существовании которой объявил в 1930 годах американский медиум и самопровозглашенный целитель Эдгар Кейси.

Ранее сообщалось, что на вершину пирамиды Хеопса забралась собака. Ее заметил пролетавший мимо парапланерист.