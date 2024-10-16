Собака забралась на вершину пирамиды Хеопса

В Египте парапланерист заснял забравшуюся на вершину пирамиды Хеопса собаку

Турист на параплане заметил на вершине самой высокой из трех пирамид в Гизе собаку. Об этом сообщает Daily Mail.

Подъем на Великую пирамиду Гизы, как и на любую из 118 пирамид Египта, запрещен. Многие туристы берут в аренду параплан, чтобы осмотреть древние сооружения с воздуха. Британец Алекс Лэнг заметил на вершине пирамиды Хеопса пса, когда пролетал над ней 14 октября. Высота сооружения составляет 139 метров.

Парапланерист решил снять необычную сцену на видео. По словам Лэнга, бездомный пес забрался так высоко, чтобы лаять на пролетающих птиц. Лэнг впоследствии выложил ролик с собакой в интернет. За несколько дней он набрал около 600 тысяч лайков.

«Это не собака. Это египетский бог Анубис. Его считают проводником мертвых в загробной жизни и защитником гробниц. Вот почему он на вершине пирамиды», — пошутил один из комментаторов в соцсети.

Неизвестно, сумел ли пес спуститься с пирамиды. Нет информации и о том, как он забрался наверх и много ли провел там времени.

Ранее сообщалось, что в США застрявшая в морском контейнере собака провела больше недели без еды и воды и выжила. Внутри контейнера помимо Конни находились старые автомобили.