Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:03, 16 октября 2024Из жизни

Собака забралась на вершину пирамиды Хеопса

В Египте парапланерист заснял забравшуюся на вершину пирамиды Хеопса собаку

Турист на параплане заметил на вершине самой высокой из трех пирамид в Гизе собаку. Об этом сообщает Daily Mail.

Подъем на Великую пирамиду Гизы, как и на любую из 118 пирамид Египта, запрещен. Многие туристы берут в аренду параплан, чтобы осмотреть древние сооружения с воздуха. Британец Алекс Лэнг заметил на вершине пирамиды Хеопса пса, когда пролетал над ней 14 октября. Высота сооружения составляет 139 метров.

Парапланерист решил снять необычную сцену на видео. По словам Лэнга, бездомный пес забрался так высоко, чтобы лаять на пролетающих птиц. Лэнг впоследствии выложил ролик с собакой в интернет. За несколько дней он набрал около 600 тысяч лайков.

«Это не собака. Это египетский бог Анубис. Его считают проводником мертвых в загробной жизни и защитником гробниц. Вот почему он на вершине пирамиды», — пошутил один из комментаторов в соцсети.

Неизвестно, сумел ли пес спуститься с пирамиды. Нет информации и о том, как он забрался наверх и много ли провел там времени.

Материалы по теме:
«Они очень напоминают людей» Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
«Они очень напоминают людей»Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
8 декабря 2021
«И клюв гладил, и когти чесал» Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
«И клюв гладил, и когти чесал»Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
22 декабря 2021

Ранее сообщалось, что в США застрявшая в морском контейнере собака провела больше недели без еды и воды и выжила. Внутри контейнера помимо Конни находились старые автомобили.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      «Настолько масштабных потерь не было давно». В ДНР пропала бригада ВСУ. Родственники бойцов вышли на митинг

      Черчесова наказали за шутку про казахский язык

      Врачи спасли Витаса от слепоты

      Семья нашла в морозильной камере приготовленное 84 года назад печенье с запиской

      Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

      Захарова назвала последствие «плана победы» Зеленского для России и НАТО

      Россиянин без прав ездил на Mercedes в форме сотрудника ДПС и попался полиции

      Врач порекомендовала несколько осенних суперфудов

      Раскрыты схемы провоза алкоголя россиянами на любимый курорт богачей

      Наемника из США осудят в России за участие в боевых действиях на стороне Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше