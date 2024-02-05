Собака провела восемь дней в закрытом морском контейнере без еды и воды и выжила

Associated Press: в США собака провела восемь дней в морском контейнере и выжила

В США застрявшая в морском контейнере собака провела больше недели без еды и воды и выжила. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудники береговой охраны города Хьюстон, штат Техас, проверяли морские контейнеры в порту, когда услышали лай. С помощью подъемного крана контейнер спустили на землю. «Стоило его открыть, как из него высунулась мордочка маленькой собачки», — рассказывает офицер береговой охраны Райан Макмахон. По его словам, собака, которую прозвали Конни-контейнер, не выглядела напуганной. Напротив, она была рада своему спасению.

Сотрудники береговой охраны установили, что Конни провела в контейнере не менее восьми дней. Она сидела в закрытом помещении без еды и воды. Как отметил Макмахон, собака была грязной и очень худой.

Внутри контейнера, помимо Конни, находились старые автомобили. Машины перевозили через границу, чтобы продать на запчасти. В береговой охране предполагают, что собака забралась в один из автомобилей, которые позже погрузили в контейнер. «Чтобы добраться туда, куда собака плыла на грузовом судне, потребовалась бы еще как минимум неделя, то есть в общей сложности две недели без еды и воды. Я не думаю, что она бы выжила», — считает Макмахон.

Офицеры отвезли Конни в приют для животных, где ее осмотрели специалисты. Оттуда собаку забрали сотрудники благотворительной организации Forever Changed Animal Rescue. Они заявили, что Конни весит ниже нормы. У нее также диагностировали дирофиляриоз — заражение одним из видов паразитических червей. Сотрудники организации оказывают собаке необходимую медицинскую помощь и планируют найти ей любящих хозяев после выздоровления.

Ранее в Великобритании домашнюю собаку, пропавшую шесть с половиной лет назад, нашли и спасли волонтеры. Рози потерялась в марте 2017 года.