Пропавшая собака шесть лет питалась оставленной барсуками едой в лесу и выжила

Surrey Live: в Великобритании нашли пропавшую шесть лет назад собаку

В Великобритании домашнюю собаку, пропавшую шесть с половиной лет назад, нашли и спасли волонтеры. Об этом сообщает Surrey Live.

Собака по кличке Рози потерялась в марте 2017 года. Хозяева долгое время искали животное, однако попытки вновь воссоединиться с ней не увенчались успехом. «Вскоре они просто стали еще одной семьей, потерявшей свою собаку, которая так и не вернулась», — говорит Хизер, волонтер из организации Lost Dog Recovery UK South, занимающейся поиском пропавших собак.

Спустя более чем шесть лет Рози нашли на обочине в городе Хорли, графство Суррей. Прохожие, заметившие собаку, обратились в Lost Dog Recovery UK South. Волонтерам удалось выследить и поймать Рози. Ее отвезли на осмотр к ветеринару. Вскоре волонтеры связались с владельцами собаки и выяснили, что она долгие годы провела в лесу и выжила. Специалисты предполагают, что все это время она питалась едой, которой местные жители подкармливали барсуков. Ту пищу, которую оставляли дикие животные, съедала Рози.

После осмотра ветеринары заключили, что собака находится в хорошем физическом состоянии. Отмечается, что в связи с определенными обстоятельствами предыдущие владельцы не могут забрать Рози к себе. Волонтеры постараются найти ей новый дом.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании воссоединился с пропавшей собакой благодаря дрону. Пес бродил по пастбищу всего в 600 метрах от дома.

