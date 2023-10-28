Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:53, 28 октября 2023Из жизни

Хозяин нашел пропавшую слепую собаку с помощью дрона

В Великобритании пропавшую собаку нашли с помощью дрона в 600 метрах от дома

Кадр: MailOnline

Житель Великобритании воссоединился с пропавшей собакой благодаря дрону, с помощью которого ее нашли. Об этом сообщает Daily Mail.

11-летний лабрадор по кличке Молли пропал 20 октября в деревне Тиссингтон, графство Дербишир. 58-летний хозяин собаки фермер Майк Херридж безуспешно искал питомца вместе с семьей в течение трех дней. «Честно говоря, я не думал, что мы найдем ее живой. Я начал искать ее в канавах или ямах, куда она могла провалиться. Она полностью слепа и малоподвижна», — рассказал мужчина.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Когда Херридж потерял надежду на воссоединение с питомцем, его старшая дочь Натали обратилась в благотворительную организацию Drone to Home, которая занимается поиском пропавших животных с помощью дронов. На ферму Херриджа приехал специалист. За несколько часов ему удалось отыскать Молли, бродящую по пастбищу всего в 600 метрах от дома.

Хозяин тут же отправился к собаке на машине. По словам мужчины, когда Молли услышала его голос, то начала радостно прыгать вокруг него. «Я обнял ее и подумал: "Не могу поверить, что сейчас держу тебя в своих руках"» — вспоминает фермер. Вскоре истощенная собака вернулась домой.

Ранее сообщалось, что в США охотник на оленей спас убежавшую из дома и заблудившуюся в лесу двухлетнюю девочку. Выяснилось, что Сара Элис Грайс нашлась примерно в полутора километрах от дома.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля

      Украинский боксер отказался от боя с россиянином за 400 тысяч долларов

      Вышедшая замуж за своего пасынка 53-летняя россиянка объяснила свой поступок

      Человек с параличом научился управлять бытовой техникой силой мысли

      14 регионов Украины остались без электричества

      Израиль ответил ударами по месту запуска ракеты «земля-воздух» из Ливана

      Пленный ВСУ заявил о снабжении украинских военных на передовой наркотиками

      Подлодку «Краснодар» решили вывести из соединения ВМФ в Средиземном море

      Уехавший из России актер сериала «Кухня» сдал в аренду свою квартиру

      Илон Маск предрек гражданскую войну в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости