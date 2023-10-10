МИД заявил о необходимости подготовки базы для возобновления ядерных испытаний

Рябков: Россия будет проводить ядерные испытания, только если так поступят США

Россия должна обеспечить готовность базы для возобновления ядерных испытаний, но проводить их может только если так поступят США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Дипломат объяснил, что Россия заметила признаки того, что на полигоне в Неваде ведутся или до последнего времени велись работы по подготовке ядерных испытаний.

Ранее Рябков заявил, что МИД России готовит законопроект по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны Москвы. По его словам, мораторий на проведение ядерных испытаний сохраняется и Россия продолжит передавать данные с мониторинговых радионуклидных станций.