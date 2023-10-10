Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:04, 10 октября 2023Мир

МИД заявил о необходимости подготовки базы для возобновления ядерных испытаний

Рябков: Россия будет проводить ядерные испытания, только если так поступят США

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия должна обеспечить готовность базы для возобновления ядерных испытаний, но проводить их может только если так поступят США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Дипломат объяснил, что Россия заметила признаки того, что на полигоне в Неваде ведутся или до последнего времени велись работы по подготовке ядерных испытаний.

Ранее Рябков заявил, что МИД России готовит законопроект по дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны Москвы. По его словам, мораторий на проведение ядерных испытаний сохраняется и Россия продолжит передавать данные с мониторинговых радионуклидных станций.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на обвинения Зеленского в адрес России

    Популярный ведущий из Латвии назвал преимущество России перед Европой

    Тело главы подмосковного города нашли в его доме

    В ФСБ отметили активность международных террористов на Северном Кавказе

    Песков рассказал подробности вручения Путину ордена Кадырова

    Эден Азар завершил карьеру

    Apple признала очередную проблему iPhone 15 Pro

    Стало известно о мощнейшем ударе по ВСУ под Авдеевкой

    Wildberries начнет подтверждать заказы с помощью Touch ID и Face ID

    Крупный российский производитель обуви подошел к банкротству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости